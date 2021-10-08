Обесточенные дома и более 30 пострадавших: показали последствия землетрясения в Японии

В результате мощного землетрясения в Японии 7 октября пострадали 32 человека.

По меньшей мере трое из них получили серьезные ранения, сообщает ABC со ссылкой на агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями. Подземные толчки повредили водопроводные трубы, остановили работу поездов и метро.

"Около 250 домов в центре Токио были обесточены. В восточной части мегаполиса во время аварийной остановки поезд частично сошел с рельсов, в результате чего трое пассажиров упали и получили травмы", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Пострадавших обнаружили в префектурах Канагава, Сайтама и Гунма. Полиция префектуры Тиба, где от стихии пострадали 11 человек, сообщила, что две женщины в разных местах вывихнули лодыжки, когда их бросило на землю во время землетрясения.

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Вчера землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в северо-западном районе Японии. Толчки начались на глубине 80 км и продолжались до 30с. Землетрясение сильно почувствовали в Токио. В ночь на 6 октября в стране произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,9 балла. Земные толчки зафиксировали в 2:46 в городе Хасиками префектуры Аомори. Эпицентр залегал в море у побережья префектуры Иватэ на глубине 56 км.