Обещали хорошую жизнь: мигранты рассказали о "приключениях" на белорусско-польской границе

Около 430 человек вернулись с белорусско-польской границы домой в Ирак. Фото: t.me/nexta_tv

18 ноября первый эвакуационный рейс доставил мигрантов из Беларуси в Ирак.

Около 430 человек прилетели в Эрбил и Багдад и рассказали, как к ним относились на границе, пишет sky.com.

Одна женщина рассказала, что ее семья 20 дней была на белорусско-польской границе. Вся поездка стоила им $25 тыс. За эти деньги контрабандисты обещали хорошую жизнь на Западе, но все это оказалось ложью.

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Другая женщина добавила, что с ними обращались, будто они не люди - пускали газ, поливали водой. Мужчины говорят, что ими "играли" обе стороны, словно они футбольный мяч.

"Ни капли человечности", - говорят беженцы.

Эвакуационные рейсы продолжатся, поскольку вернуться домой хотят более 570 человек, заявили в министерстве иностранных дел Ирака.

Утром 15 ноября большая группа мигрантов, до этого остававшаяся в лагере в лесу, перебралась на дорогу в пункт пропуска Брузги-Кузьница. На следующий день попытки пересечения границы переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями и ветвями, польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами. В столкновениях с польской стороны пострадали 12 человек - девять полицейских, два пограничника и солдат.