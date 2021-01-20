Обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена

45-й президент США Дональд Трамп вылетел из Белого дома во Флориду перед инаугурацией Джо Байдена.
Об этом сообщили 11Alive.
Политик покинул Белый дом с семьей на вертолете. Отлет сопровождали салютом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп хочет создать новую политическую партию в США
Трамп полетит на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд. Там состоится церемония прощания с его президентством. Конечным маршрут станет его поместье "Мар-а-Лаго" во Флориде.
CNN ранее сообщало, что Трамп не хочет покидать Белый дом в статусе "бывшего президента США". Именно поэтому он улетел до инаугурации преемника.
Трамп станет первым президентом за последние 152 лет, который не посетит церемонию передачи власти.
Недавно стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп планирует участвовать в выборах 2024 года.
Комментарии