Обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена

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45-й президент США Дональд Трамп вылетел из Белого дома во Флориду перед инаугурацией Джо Байдена.

Об этом сообщили 11Alive.

Политик покинул Белый дом с семьей на вертолете. Отлет сопровождали салютом.

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Трамп полетит на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд. Там состоится церемония прощания с его президентством. Конечным маршрут станет его поместье "Мар-а-Лаго" во Флориде.

CNN ранее сообщало, что Трамп не хочет покидать Белый дом в статусе "бывшего президента США". Именно поэтому он улетел до инаугурации преемника.

Трамп станет первым президентом за последние 152 лет, который не посетит церемонию передачи власти.

Недавно стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп планирует участвовать в выборах 2024 года.