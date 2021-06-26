Объявили приговор полицейскому, который задушил Джорджа Флойда

Полицейский, который задушил Джорджа Флойда, получил срок. Фото: Reuters

Бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда приговорили к 22,5 годам заключения.

Шовина признали виновным в убийстве второй и третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени, пишет The Washington Post.

На заседании суда милиционер выразил "сожаление" семье Джорджа Флойда.

Защита Шовена утверждает, что убийство Флойда было ошибкой, которая произошла из-за навыки, которые обвиняемого научили в полиции.

По мнению экспертов, если во время отбывания срока наказания 45-летний Шовин проявит себя образцово, то его освободят досрочно по истечении двух третей срока, то есть около 15 лет.

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В конце марта в США начался суд над главным подозреваемым в убийстве Джорджа Флойда, чья гибель привела к массовым протестам 25 мая 2020 после появления видео, на котором работник полиции душил коленом безоружного афроамериканца, пока тот не умер.