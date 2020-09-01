Объявили о возможной встрече Лукашенко и Путина

Песков прокомментировал встречу Лукашенко и Путина. Фото: Медуза

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве до середины сентября.

"Сроки согласовываются, но два президента вчера договорились, что это произойдет в ближайшие недели. Соответственно, в течение нескольких недель точно встреча состоится", - сказал представитель президента РФ, сообщает Telegram канал TUT.by

Эту информацию подтверждают и российские СМИ.

Накануне Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого договорились о личной встрече в ближайшее время во время визита Лукашенко в Москву.

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Ранее Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Беларуси находится под контролем, поэтому нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков с РФ.