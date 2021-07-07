Объяснили причину аномальной жары: этот феномен превратил Венеру в самую горячую планету

Метеорологи объяснили причину аномальной жары в Канаде. Фото: bbcweather

На Канаду надвинулась аномальная жара. Столбики термометров достигали отметки в 40-45°C. Из-за жары внезапно умерли 719 жителей страны.

Это количество в три раза превышает показатели, которые обычно фиксируют в летний период, пишет издание The Washington Post.

Метеорологи объяснили причину аномальной жары. Повышение температуры воздуха в Северной Америке возникло из-за высокого атмосферного давления, которое не позволяет горячему воздуху подняться выше. Это привело к образованию "теплового купола".

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Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований связывает возникновение "теплового купола" с разницей температуры воды в Тихом океане. Температура в западной части океана больше, чем в восточной.

Воздух с поверхности воды нагревается и поднимается в атмосферу. Это способствует образованию тепловой волны, движение которой блокирует высокое атмосферное давление.

Похожий феномен превратил Венеру в самую горячую планету в Солнечной системе. Плотный покров облаков Венеры удерживает тепло на поверхности, в результате чего температура там достигает 471°C. Однако на Земле такое явление возникает крайне редко - раз в несколько тысяч лет. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, сделало подобные исключительные события гораздо более вероятными.

Канаду накрыла рекордная волна жары. В Британской Колумбии, самой западной провинции страны, с 25 июня от аномальной жары умерли сотни людей.