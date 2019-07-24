Объяснили, почему Путина не пригласили в Польшу

Объяснили, почему не пригласили Путина на годовщину II Мировой войны. Фото: Politeka.net

Правительство Польши объяснило отказ пригласить президента РФ Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны.

По словам представителя президента Польши Анджея Дуды Блажея Спихальского, Путин не является лидером страны ЕС, НАТО и Восточного партнерства, поэтому приглашение ему просто не прислали.

"Путин не является лидером страны ЕС или НАТО, ни государства, которое относится к Восточному партнерству, поэтому приглашение Путину просто не прислали", — цитирует "Польское радио".

По словам заместителя премьер-министра Польши Яцека Сасина, власти Польши считают неуместным присутствие Путина.

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1 сентября в Варшаве пройдут мемориальные церемонии, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Планируется, что участие в них примет американский лидер Дональд Трамп.