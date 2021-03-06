Нырнул и нашел кокаина на $1,5 млн

 
Ексклюзивы
1/5
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Просмотров: 27
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 477
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1035
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 468
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1224
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1845
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 468
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3510
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 846
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
16
7
4
6
5
В Польше произошла смертельная авария: 6 украинцев погибли
В Польше произошла смертельная авария: 6 украинцев погибли
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео
В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео
Видео
Все видео
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 261
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 297
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 468
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1035
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 234
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
суббота, 06 марта 2021 10:21

Нырнул и нашел кокаина на $1,5 млн

  Комментировать
Нырнул и нашел кокаина на $1,5 млн
Пачки с кокаином, найденные у берегов Майами / Twitter

Ныряльщик с трубкой наткнулся на огромную тайник кокаина стоимостью $1,5 млн, плавая у берегов США.

Мужчина случайно нашел 31 кг наркотиков во время плавания у кораллового рифового архипелага Флорида-Кис, что у берегов Майами. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские перехватили рекордные 23 т. кокаина стоимостью €600 млн

Мужчина рассказал местному шерифу, что плавал, когда заметил плавающий большой черный сверток, обернутый лентой. Находку передали пограничникам, которые обнаружили, что там 25 свертков кокаина. Пока неизвестно происхождение наркотиков.

В прошлом месяце полиция Великобритании изъяла 2,3 тонны кокаина на сумму около $255 млн, которые контрабандисты пытались ввезти в страну в партии бананов из Колумбии. Улов считается крупнейшим за британскую историю. Его удалось осуществить благодаря совместному расследованию полиции Лондона и "Национального агентства по борьбе с преступностью". 18 февраля вооруженная полиция провела обыск в промышленной зоне на севере британской столицы и обнаружила огромный тайник. Они арестовали 10 человек в возрасте от 21 до 56 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нырнул и нашел кокаина на $1,5 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
марта

Из-за халатности перевернулся паром и погибли 188 человек

Самое читаемое
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 16317
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 15651
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 8199
Коронавирус связан с группой крови - ученые
Коронавирус связан с группой крови - ученые Просмотров: 7740
Гороскоп на 5 марта: кому принесет успех и богатство первая пятница весны
Гороскоп на 5 марта: кому принесет успех и богатство первая пятница весны
 Просмотров: 5058
Мир
Религиозные родители женили своих 5-летних детей-близнецов
Религиозные родители женили своих 5-летних детей-близнецов
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
 Просмотров: 144
Помешали угнать самолет с 100 пассажирами на борту
Помешали угнать самолет с 100 пассажирами на борту Просмотров: 171
В Польше произошла смертельная авария: 6 украинцев погибли
В Польше произошла смертельная авария: 6 украинцев погибли
16
 Просмотров: 1395
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 2529
Больше всего комментируют
14
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
4
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
3
Рассказали, по какому тарифу украинцы заплатят за свет в апреле
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
Голосов: 222
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть