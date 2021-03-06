Нырнул и нашел кокаина на $1,5 млн

Пачки с кокаином, найденные у берегов Майами / Twitter

Ныряльщик с трубкой наткнулся на огромную тайник кокаина стоимостью $1,5 млн, плавая у берегов США.

Мужчина случайно нашел 31 кг наркотиков во время плавания у кораллового рифового архипелага Флорида-Кис, что у берегов Майами. Об этом пишет Daily Star.

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Мужчина рассказал местному шерифу, что плавал, когда заметил плавающий большой черный сверток, обернутый лентой. Находку передали пограничникам, которые обнаружили, что там 25 свертков кокаина. Пока неизвестно происхождение наркотиков.

В прошлом месяце полиция Великобритании изъяла 2,3 тонны кокаина на сумму около $255 млн, которые контрабандисты пытались ввезти в страну в партии бананов из Колумбии. Улов считается крупнейшим за британскую историю. Его удалось осуществить благодаря совместному расследованию полиции Лондона и "Национального агентства по борьбе с преступностью". 18 февраля вооруженная полиция провела обыск в промышленной зоне на севере британской столицы и обнаружила огромный тайник. Они арестовали 10 человек в возрасте от 21 до 56 лет.