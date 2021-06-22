Нынешняя жара может стать худшей за последние 1200 лет

Палеоклиматические исследования позволяют заглянуть в прошлое, например наблюдать за изменениями климата по слоям почвы или кольцам древних деревьев. Фото: pixabay.com

Жара, охватившая запад США, бьет одновременно сотни температурных рекордов за последнюю тысячу лет и создает предпосылки для масштабных пожаров и исторической засухи.

В Техасе и Калифорнии операторы электросетей просят жителей экономить энергию, чтобы избежать длительных отключений, пишет The Guardian. Ученые пытаются изучить изменения климата, имеющие признаки масштабной засухи.

"Нынешняя засуха потенциально может стать худшей из тех, что мы наблюдали по крайней мере за 1200 лет. Солт-Лейк-Сити достиг рекордного уровня жары – 107 градусов по Фаренгейту (42 – по Цельсию). То, что мы сейчас переживаем, не является естественным. Это несомненно вызвано деятельностью человека, выбросами парниковых газов", - утверждает доцент Калифорнийского университета Кэтлин Джонсон.

Она отметила, что палеоклиматические исследования позволяют заглянуть в прошлое, например наблюдать за изменениями климата по слоям почвы или кольцам древних деревьев. Другой ученый-климатолог, Дэниэл Свейн из Лос-Анджелеса, обращает внимание, что проблема заключается не только в необходимости приспособления людей к жаре, но имеет также более катастрофические последствия, например лесные пожары. Ученая из Техаса Катарин Хэйхо замечает, что стихийные бедствия уже никого не удивляют, однако угрожающим является то, с какой частотой они случаются в последнее время.

"Мы поражены скоростью, с которой худшие прогнозы становятся реальностью", - отметила она.

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Из-за климатических изменений Украина также переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших территорий.