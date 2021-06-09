Нужен международный трибунал для расследования преступлений Лукашенко - Тихановская

Тихановська в парламенте Чехии призвала ужесточить санкции против Лукашенко. Фото: Reuters

Нужно создать международный трибунал для расследования преступлений режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время выступления перед Сенатом Чехии, пишет DW.

Она сказала о необходимости провести международную конференцию по выходу Беларуси из кризиса. В стране должны пройти выборы под международным наблюдением.

Тихановская призвала Чехию признать Комитет государственной безопасности, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и ОМОН Беларуси преступными организациями. Сказала о необходимости усилить поддержку белорусских правозащитников, журналистов, студентов и врачей.

"Я призываю к прекращению инвестиций и кредитов белорусским государственным компаниям и банкам, которые, по сути, является источником дохода диктаторского режима", - сказала она.

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"Это террор, которого страна не видела со времен Сталина", - добавила Тихановская.

Американские сенаторы Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман пригласили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановську посетить Вашингтон для выступления в Сенате США. Об этом говорится в Telegram-канале Тихановськои.