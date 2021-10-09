Нуланд поедет в Москву - Госдеп

Нуланд проведет переговоры с российскими чиновниками. Фото: Reuters

Преемник главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд осуществит трехдневный визит в Россию.

Там она проведет ряд встреч и обсудит актуальные для двух государств и мира вопрос. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с чиновниками высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - сказано в сообщении.

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Далее в Нуланд запланированы визиты в Ливан и Великобритании. 14 октября дипломат посетит Бейрут, где встретится с представителями гражданского общества и властями страны для обсуждения экономических реформ и выборов в 2022 году.

На следующий день заместитель госсекретаря США отправится в Лондон. В британской столице Нуланд "встретится с чиновниками высокого ранга из ряда глобальных вопросов".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд по эвакуации из Афганистана. Собеседники также обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным.