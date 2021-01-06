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среда, 06 января 2021 07:42

Новый штамм Covid-19 пробрался уже в 41 страну

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Новый штамм Covid-19 пробрался уже в 41 страну
Штамм 501Y.V2, обнаруженный в ЮАР, зафиксировали еще 6 стран. Фото: pixabay.com

В конце 2020-го в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. Его обнаружили уже в 41 стране мира.

Вирус на 74% заразнее за SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

"На сегодняшний день за пределами Великобритании 40 государств в 5 из 6 регионов ВОЗ сообщили о случаях VOC 202012/01", - сказано в сообщении.

Штамм 501Y.V2, обнаруженный в ЮАР, зафиксировали еще 6 стран.

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С недавних пор Минздрав отнес Великобританию в "красную зону" из-за распространения коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении национального локдауна в Англии.

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