Новый штамм Covid-19 пробрался уже в 41 страну

В конце 2020-го в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. Его обнаружили уже в 41 стране мира.
Вирус на 74% заразнее за SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
"На сегодняшний день за пределами Великобритании 40 государств в 5 из 6 регионов ВОЗ сообщили о случаях VOC 202012/01", - сказано в сообщении.
Штамм 501Y.V2, обнаруженный в ЮАР, зафиксировали еще 6 стран.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выяснили характерную особенность мутированного штамма Covid-19
С недавних пор Минздрав отнес Великобританию в "красную зону" из-за распространения коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении национального локдауна в Англии.
Комментарии