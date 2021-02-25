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четверг, 25 февраля 2021 11:16

Новый глава "Аль-Каиды" - хуже Осамы бин Ладена

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Новый глава &quot;Аль-Каиды&quot; - хуже Осамы бин Ладена
Саиф аль-Адель (слева) - один из самых разыскиваемых в ФБР террористов / ФБР

По данным западных разведок, террористическая сеть "Аль-Каида" стала такой же опасной, как была во время атак 11 сентября 2001-го, с новым лидером, Саиф аль-Адель.

Саиф вербует боевиков "Исламского государства" и вызывает опасения у западных разведок перед новыми терактами. Об этом пишет Mirror.

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"60-летний Аль-Адель - бывший египетский генерал. Блестящий и безжалостный стратег. Он, видимо, взял власть в "Аль-Каиде" от Айман Завахири, который, вероятно, мертв. По сравнению с Завахири, он значительно более эффективный лидер. По крайней мере, более эффективный, чем был бин Ладен. Готовится ребрендинг "Аль-Каиды". Саиф находится в Иране, где договаривается о сотрудничестве", - рассказал Daily Mirror один из высоких британский экспертов по терроризму.

Британские и американские шпионы годами следили за передвижениями Саифа, потому что он причастен ко многим терактам "Аль-Каиды" в течение последних 30 лет.

Завахири возглавил "Аль-Каиду" после смерти Усамы бин Ладена 2011-го, но о нем мало кто слышал уже много лет. Бывший эксперт ФБР по борьбе с терроризмом Али Суфан говорит, что Саиф может быть новым главой "Аль-Каиды" с историей террора за плечами. За его голову уже назначена награда в размере $10,6 млн. Его разыскивают за взрывы в посольствах США в Найроби и Дар-эс-Саламе 1998-го, в результате которых погибли 224 человека.

Также Саиф возглавлял личную охрану бин Ладена "Черная гвардия" в Афганистане, названную в честь цвета их шарфов.

Саиф предложил бин Ладену сотрудничество с основателем ИДИЛ Абу Мусаба аль-Заркави и заговорщиком терактов 11 сентября Халедом Шейхом Мохаммедом. Также он участвовал в битве против спецназа США в Сомали 1993-го, когда погибли 19 американцев и до 2 тыс. сомалийцев.

"Саиф, скорее всего, стал новым лидером, потому что пользуется огромным уважением в "Аль-Каиде", и его также уважают в ИДИЛ", - говорит британский эксперт по борьбе с терроризмом, полковник Ричард Кемп.

Саиф может объединить "Аль-Каиду" с ИДИЛ и укрепить ее связи с Ираном и афганскими талибами, считают эксперты по борьбе с терроризмом.

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