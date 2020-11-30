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понедельник, 30 ноября 2020 12:17

Новоизбранный президент хочет отправить правительство в отставку

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Новоизбранный президент хочет отправить правительство в отставку
15 ноября Молдова избрала президентом 48-летнюю Маю Санду. Фото: pinterest.com

Избранный президент Молдовы Мая Санду хочет отправить действующее правительство в отставку.

Она поддерживает также идею досрочных парламентских выборов, заявила Санду на большой пресс-конференции, передает newsmaker.md.

Она отметила, что граждане Молдовы на выборах проголосовали не только против президента Игоря Додона, но и против его правительства.

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По ее словам, когда-то ее правительство отправили в отставку, потому что "парламентское большинство испугалась реформы юстиции".

"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство", - сказала президент.

Мая Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в первые недели после инаугурации. Она стремится, чтобы внешняя политика принесла гражданам конкретные преимущества.

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