Новоизбранный президент хочет отправить правительство в отставку

Избранный президент Молдовы Мая Санду хочет отправить действующее правительство в отставку.
Она поддерживает также идею досрочных парламентских выборов, заявила Санду на большой пресс-конференции, передает newsmaker.md.
Она отметила, что граждане Молдовы на выборах проголосовали не только против президента Игоря Додона, но и против его правительства.
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По ее словам, когда-то ее правительство отправили в отставку, потому что "парламентское большинство испугалась реформы юстиции".
"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство", - сказала президент.
Мая Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в первые недели после инаугурации. Она стремится, чтобы внешняя политика принесла гражданам конкретные преимущества.
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