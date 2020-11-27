Новое распределение бюджета может привести к распаду ЕС

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Будапешт не проголосует за предложение, которое будет невыгодно Варшаве. Фото: pixabay.com

Механизм распределения бюджета ЕС, который заключается в привязке к соблюдению верховенства права, угрожает Европе "распадом".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Будапеште, передает "Укринформ".

"Мы стоим перед новым вызовом - совершенно новым механизмом, который является политически мотивированным решением и может привести к разделению, а возможно, и к распаду ЕС. Это очень опасно для единства всей Европы. Это - плохое решение. Мы не хотим, чтобы ЕС сошел со своего курса. А этот курс должен состоять в том, чтобы 27 стран имели 27 различных правовых норм, традиций, восприятия будущего. Это разнообразие надо уважать", - заявил Моравецкий.

По его словам, Польша и Венгрия согласились относительно условий европейского бюджета, но выполнение оказалось другим. Он добавил, что обе страны будут ветировать бюджет.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Будапешт не проголосует за предложение, которое будет невыгодно Варшаве.

Венгрия и Польша приняли совместное заявление, где отмечается, что страны не соглашаются на нынешние договоренности относительно привязки распределения бюджета Евросообщества к верховенству права.

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16 ноября послы стран ЕС в Брюсселе согласовали условия распределения средств в бюджете ЕС на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики стран ЕС, которые пострадали от пандемии. Страны ЕС, кроме Польши и Венгрии, согласились с общим предложением Германии и Европарламента, что распределение европейских средств должно зависеть от соблюдения странами принципов верховенства права.