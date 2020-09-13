Новая вспышка вируса Эболы убил 48 человек

По состоянию на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев заболевания. Фото: twitter.com

В Демократической Республике Конго началась одиннадцатая вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола. Вследствие болезни умерли 48 человек.

Общее количество заболевших превысило сотню человек. Еще 52 человека вылечилось. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения Африки.

В организации опубликовали последний отчет о ситуации в Мбандака в связи со вспышкой болезни, вызванной Эболой.

По состоянию на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев заболевания, в том числе 112 подтвержденных диагнозов, а еще 6 ожидают результаты теста.

Геморрагическая лихорадка Эбола - острая вирусная высококонтагиозная болезнь, характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью и развитием геморрагического синдрома. Установлено, что заражение при лихорадке Эбола в основном реализуется путём прямого контакта с инфицированным материалом. Заболевание очень контагиозно и передаётся при попадании вируса на кожу и слизистые оболочки. Наиболее опасна кровь. Наибольшему риску заражения подвергается медицинский персонал при уходе за больными.