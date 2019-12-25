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среда, 25 декабря 2019 02:14

Ночную Рождественскую Литургию отслужили в Ватикане

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Ночную Рождественскую Литургию отслужили в Ватикане
Папа Римский отслужил ночную Литургию накануне Рождества. Фото: 112

В Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования традиционного сочельника.

Святую мессу в честь Рождества Христова глава католической церкви начал служить в базилике Святого Петра в 21:30 по местному времени. Трансляцию вел канал Vatican News.

Рождественское богослужение в Базилике Святого Петра началось с пения календ, провозглашения исторических событий, предшествоваших рождению Иисуса.

"Слабость и грех людей не изменяют любовь Христа к ним, и католики должны стремиться относиться к другим таким же образом, служа кому-то, а не только тем, кого они считают достойными", - сказал Папа Франциск в канун Рождества Христова.

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Он призвал верующих делать добро, не ожидая, пока другие люди рядом станут "добрыми".

"Давайте начнем с себя", - сказал Папа Римский.

25 декабря в 12:55 на площади святого Петра в Риме понтифик выступит с Рождественским поздравлением и Апостольским благословением для Рима и целого мира (Urbi et Orbi). Свое обращение к верующим Папа Франциск традиционно произнесет на более чем 50 языках.

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