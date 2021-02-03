Ночь длинных дубинок в РФ: что известно о задержанных во время митингов за Навального

Во время разгона митингов против заключения оппозиционера Алексея Навального 2 февраля российские силовики задержали по меньшей мере 1386 человек в 10 городах РФ. Фото: Reuters

По меньшей мере 1386 человек в 10 городах России задержали силовики во время разгона митингов против заключения оппозиционера Алексея Навального 2 февраля.

Больше всего, а именно 1116 протестующих, задержали в Москве. Об этом сообщают в правозащитной организации "ОВД-Инфо".

В организации также сообщают о случаях отказа в предоставлении задержанным медицинской помощи, когда врачи "скорой" отказываются везти в больницу. В частности речь идет о 2-х несовершеннолетних, которых ударили во время задержания.

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Также известно, что одной из задержанных "угрожают отказом в праве на адвоката и применением физической силы в случае, если она не предоставит доступ к своему телефону и к его IMEI-номера".

Были случаи, что в отдел не пускали адвоката и муниципальных депутатов, не принимали передачи для задержанных, правоохранители изымали все вещи, паспорта и телефоны. С задержанным прекращался связь с момента выхода из автозака. А суд им обещают устроить прямо в отделе полиции.

Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок на заключения на реальный. Он должен провести 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима. Учли год, который Навальный провел под домашним арестом.