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вторник, 20 августа 2019 21:41

Никто не выжил: в Греции разбился вертолет с россиянами на борту

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Никто не выжил: в Греции разбился вертолет с россиянами на борту
Вертолет упал после столкновения с электрическими проводами. Фото: Aircharter

В Греции разбился частный вертолет с гражданами России на борту.

В результате катастрофы погибли двое россиян и их греческий пилот. Об этом сообщает Ekathimerini.

"Три человека погибли после того, как частный вертолет разбился во вторник возле острова Порос примерно в 60 километрах к югу от Афин, после сообщения, что он столкнулся с электрическими проводами", - говорится в сообщении.

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Спасатели береговой охраны достали тела погибших.

Возле села Плехов Полтавской области в результате падения легкомоторного самолета погиб один человек, еще один травмировался.

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