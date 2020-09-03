"Никакого отравления Навального не было" - Лукашенко заявил, что Меркель солгала

Лукашенко пообещал предоставить России доказательства о том,что Меркель солгала об отравлении Навального. Фото: РБК

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что имеет доказательство, которое свидетельствует о лжи канцлера Германии Ангелы Меркель. Это якобы запись перехваченного разговора Варшавы и Берлина по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом главе правительства РФ Михаилу Мишустину Лукашенко сообщил во время их встречи.

По его словам, разговор перехватила радиоэлектронная военная разведка Беларуси, развернутая на западе страны.

"Мы перехватили интересный разговор, и я вам дам послушать его. Мы подготовим и направим запись в ФСБ. В нем четко говорится, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - сказал Лукашенко.

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Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексеея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать. В связи с этим она ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. Об этом глава немецкого правительства сообщила на экстренном брифинге в Берлине в среду, 2 сентября.