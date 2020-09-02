Пытались заставить замолчать - Меркель об отравлении Навального

Берлин проведет консультации с партнерами по ЕС и НАТО относительно того, какой будет международная реакция на отравление Навального. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексеея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать.

В связи с этим она ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. Об этом глава немецкого правительства сообщила на экстренном брифинге в Берлине в среду, 2 сентября.

"Мы ожидаем, что Россия предоставит разъяснения по этому поводу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может и должен ответить только правительство России", - заявила канцлер.

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По словам Меркель, Берлин проведет консультации с партнерами по ЕС и НАТО относительно того, какой будет международная реакция на отравление Навального.

Она заявила, что "Навального хотели заставить замолчать", и подчеркнула, что "мир ждет ответа".

"Он стал жертвой преступления, я решительно осуждаю. Это преступление против основных ценностей и прав, за которые мы выступаем", - сказала канцлер.

Российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления находится в коме, однако его состояние улучшается, а угроз жизни нет. Сейчас Навальный находится в берлинской клинике "Шарите", где за ним ухаживают врачи и наблюдает охрана.