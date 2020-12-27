Никак не успокоится. Трамп назвал Байдена фейковых президентом

Трамп проиграл на выборах президента США. Фото: ЕРА

Дональд Трамп назвал Джо Байдена "фейковых президентом", а выборы в США - хуже, чем в Афганистане. Такие выводы он сделал за 25 дней до инаугурации 46-го президента США.

"Молодой военный, служил в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане гораздо безопаснее и лучше, чем выборы 2020 году в США. Наши, с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней, были схожи с выборами в стране третьего мира. Фейковый президент!", написал Трамп в Twitter.

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Соцсеть Facebook (и Instagram) как и Twitter намерена передать официальный аккаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день инаугурации 20 января, независимо от мнения действующего президента Дональда Трампа. Другие правительственные аккаунты, такие как @VP, @FLOTUS, @whitehouse, также будут переданы администрации Байдена.