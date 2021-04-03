Нидерланды вновь приостанавливают вакцинацию AstraZeneca

Нидерланды вновь приостанавливается вакцинацию. Фото: АР

В Нидерландах Министерство здравоохранения приостанавливает вакцинацию препаратом компании AstraZeneca лиц моложе 60 лет.

Такое решение правительства Нидерландов вызвано тем, что в стране обнаружили 5 случаев тромбоза у женщин в возрасте от 25 до 65 лет после прививки препаратом AstraZeneca, пишет DW.

Также к такому шагу побудил недавний летальный случай женщины, которая получила прививки этим препаратом.

Вследствие распоряжения отменили около 10 000 запланированных прививок.

В то же время в Минздраве Нидерландов заверили, что эта мера носит временный характер.

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Между тем в самой компании-разработчике вакцины заверили, что готовы к тесному и широкому сотрудничеству с органами власти Нидерландов по любому вопросу относительно препарата.

В марте Нидерланды приостанавливали использование вакцины AstraZeneca. Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие. В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от Covid - 19 не связаны с вакцинацией.