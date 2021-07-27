Ниццу включили в список наследия ЮНЕСКО

Французский город Ницца со второй попытки попал в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Заявка на включение города в список в 2019 году была неудачной. Об этом сообщили в муниципалитете Ниццы.
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Решение о включении приняли на 44-й сессии комитета ЮНЕСКО, состоявшейся в Китае.
"История Ниццы, как укорененной, так и открытой, средиземноморской и альпийской, европейской и космополитической, создала уникальную архитектуру и ландшафт, образец для большого количества других городов мира", - отметил мэр города Кристиан Эстрози.
21 июля культурное агентство ООН ЮНЕСКО проголосовали за то, чтобы исключить набережную Ливерпуля из перечня объектов всемирного наследия, сославшись на опасения относительно чрезмерной застройки города.
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