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вторник, 27 июля 2021 23:02

Ниццу включили в список наследия ЮНЕСКО

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Ниццу включили в список наследия ЮНЕСКО
Город Ниццу включили к объектам мирового наследия. Фото: Reuters

Французский город Ницца со второй попытки попал в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Заявка на включение города в список в 2019 году была неудачной. Об этом сообщили в муниципалитете Ниццы.

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Решение о включении приняли на 44-й сессии комитета ЮНЕСКО, состоявшейся в Китае.

"История Ниццы, как укорененной, так и открытой, средиземноморской и альпийской, европейской и космополитической, создала уникальную архитектуру и ландшафт, образец для большого количества других городов мира", - отметил мэр города Кристиан Эстрози.

21 июля культурное агентство ООН ЮНЕСКО проголосовали за то, чтобы исключить набережную Ливерпуля из перечня объектов всемирного наследия, сославшись на опасения относительно чрезмерной застройки города.

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