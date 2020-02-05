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среда, 05 февраля 2020 09:25

Ни слова об импичменте: ежегодное обращение Трампа к народу прошло со скандалами
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Трам обратился к народу с ежегодным докладом
Фото: reutersconnect.com
Трам обратился к народу с ежегодным докладом
Трам обратился к народу с ежегодным докладом
Трам обратился к народу с ежегодным докладом
Дональд Трамп перед выступлением в Конгрессе не пожал руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая активно выступает за импичмент президента США. А уже в конце речи Трампа Пелоси демонстативно порвала печатную копию его обращения

Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с ежегодным обращением к народу вечером 4 февраля по местному времени. Перед выступлением Трамп не пожал руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая активно выступает за импичмент президента США.

В своем выступлении президент ни словом не обмолвился об импичменте. Он акцентировал речь на достижениях своей администрации в экономике, противодействие терроризму, трудоустройстве американцев, особенно представителей меньшинств, усилении вооруженных сил и шагах навстречу большей социальной защищенности граждан. При этом Трамп противопоставил достижения в сфере улучшения благосостояния американцев наследия предыдущей администрации, передает "Голос Америки".

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"Трудно поверить, что средний уровень безработицы при моей администрации ниже любой другой администрации в истории нашей страны. Если бы мы не отменили провальную экономическую политику предыдущей администрации, мир не стал бы свидетелем большого экономического успеха Америки. При предыдущей администрации, более 10 миллионов человек начали использовать талоны на питание. на моей администрации, 7 миллионов отказались от них и 10 миллионов перестали нуждаться социальных выплат (welfare)", заявил Трамп.

Вспомнил и о добыче нефти и газа в США за время пребывания в должности. Будто США стали крупнейшим мировым производителем нефти и природного газа.

Трамп рассказал, что в США за предыдущие две президентские каденции было закрыто до 60 тысяч заводов и предприятий. Зато за его руководства страной было открыто 12 тысяч новых предприятий.

Пока Трамп хвастался экономическими достижениями, демократы выдавали недовольные звуки. Атмосфера в зале была очень напряженная. Когда президент США похвастался статистикой благосостояния, демократы начали выкрикивать возражения. Республиканцы же поддержали Трампа.

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Далее Трамп говорил о здравоохранении. Он хочет отменить ранее принятую систему страховой медицины, об этом он заявлял еще с первых дней на посту президента. Призвал законодателей придумать, как снизить цены на лекарства, отпускаемые по рецепту, включая инсулин.

Американский лидер отметил, что США стремятся завершить войны на Ближнем Востоке, в которых участвуют. И подчеркнул, что Америка имеет огромный потенциал роста.

"Эта страна - наше полотно и наш шедевр. Мы смотрим в будущее и видим безграничные горизонты, которые ждут открывателей. Наши самые яркие открытия еще не известны. Захватывающии истории - еще не рассказаны. Славные путешествия - еще не осуществлены. Американское столетие, американский эпос, американское приключение, только начались! Наш дух - все еще молодой, солнце еще встает; Божая благодать еще сияет, и, мои дорогие американцы, лучшее - еще впереди! ", - заявил президент США.

А уже в конце речи Трампа спикерк Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстативно порвала печатную копию обращения президента США, которую он ей передал в начале своего выступления.

В Сенате США 16 января официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа. Конгрессмен-демократ Адам Шифф зачитал обвинения против Трампа: злоупотребление служебными полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса.

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05
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