Невеста пять раз не смогла выйти замуж, а на шестой застряла в пробке

Молодая, которая пять раз переносила свадьбы, на шестой раз застряла в пробке / SWNS

Британке 28-летней Лауре Лакхерст пришлось пять раз отменить свадьбу из-за изменений относительно карантина. Однажды даже меньше, чем за сутки до церемонии.

Женщина надеялась, что в шестой раз наконец все получится. Но Лаура попала в пробку почти на 4 ч., так как на трассе, по которой ехала на церемонию, загорелся грузовик. Об этом пишет Daily Star.

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Но Лаура, которая была в свадебном платье в машине, была полна решимости довести дело до конца. Чтобы скоротать время, она и гости, включая отца, вышли из машин, делали селфи в пробке, и говорили с другими водителями.

"Я не фанат слишком большого внимания, но примерно через 2 часа я больше не могла сидеть в машине. Несколько человек подошли, чтобы поговорить со мной, и одна дама даже дала мне сидра. Это было то, что мне нужно. Незадолго до того, как мы снова двинулись, маленькая девочка дала мне рисунок, который нарисовал. Там была я в белом платье. Это то, что буду ценить, это прекрасно", - сказала Лаура.

Между тем, ее жених 29-летний Майкл и остальные гости терпеливо ждали во дворце архиепископа в Мейдстоне.

"Сначала мы хотели жениться в августе прошлого года. Затем в ноябре. Затем в декабре. Затем в марте этого года. Наконец назначили в мае. После всех переносов и отсрочек я подумал, что мы обречены. Мне казалось, что высшая сила не хотела, чтобы это произошло", - сказал жених.

Движение на трассе, по которой ехала невеста полностью остановился из-за взрыва в субботу, 22 мая, примерно с 11:00 утра до 14:30. К тому времени, когда невеста добралась до места назначения, было уже по 17:00. Место венчания пары должно закрываться в 17:00, но молодую подождали 5-10 мин.

Когда пара уже поженилась, им пришлось пережить еще одно испытание, потому что начался сильный ливень, когда они собирались сделали свадебные фотографии.