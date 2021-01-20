Нет желающих приобрести самый дорогой особняк страны

Особняк XVIII в. с частью древнего леса выставили на продажу за $24,66 млн в Ирландии.

Имение Abbey Leix Estate имеет площадь 1050 акров. Принадлежит валлийском бизнесмену, президенту Ирландского-Грузинского общества, 83-летнему сэру Дэвиду Дэвису. Это самый дорогой объект недвижимости в стране. Об этом пишет ирландская Mirror.

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Дэвис купил особняк с 10 спальнями в Тома де Вески в середине 1990-х за €3 млн. После многих лет реставрационных работ решил выставить его на продаж в июне 2019-го. Пока что нет желающих его приобрести.

Дом построен архитектором Джеймсом Вайеттом 1773-го. Занимает площадь 2,5 тыс. кв. м, включая 9 спален и 10 ванных комнат, а также 10 домиков и коттеджей на территории.

На территории находится часть известных древних лесов Ирландии и выход к реке Нор. В трехэтажном особняке классические ирландские мебель и произведения искусства. На экскурсию по нему в среднем уходит полчаса. Масштабную реставрацию провели 1995-го.