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среда, 05 января 2022 09:22

Несмотря на уступки власти, в Казахстане возобновились протесты: видео 18+
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Фото: t.me/nexta_live

В Казахстане 5 января возобновились акции протеста, несмотря на введение чрезвычайного положения и смену правительства.

Очевидцы в Алмате сообщают, что группы людей движутся сейчас к центру города, сообщает "Новости Казахстана" в Telegram. Полиция готовится встретить протестующих.

"Толпа уже захватила полицейскую машину. Снова слышны взрывы светошумовых гранат. Правоохранители перекрыли центральные проспекты города. Происходят столкновения протестующих с силами Нацгвардии, силовики сдерживают толпу", - говорится в сообщении.

В видео присутствует нецензурная лексика:

В ряде других городов люди также выходят на улицы после ночных стычек. Митингующие в Семипалатинске уже направляются к местной администрации - акимат. В Жанаозене требуют народных выборов и возвращения Конституции 1993 года. В Таразе областной акимат охраняют бойцы спецназа и бронетехника. В то же время полицейские в Актобе заявили, что они полностью с народом и не будут стрелять в людей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января отменили на 180 дней повышение цен с 60 (3,76 грн) до 120 тенге (7,36 грн) за литр газа. В то же время митингующие выдвинули ряд других требований.

Автор: t.me/ztb_qaz
 

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Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

Токаев отправил 5 января в отставку правительство страны, но сам полномочия не сложил.

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Дата
05
января

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