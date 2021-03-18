Несмотря на скандал с образованием тромбов: премьер Джонсон сделает прививку вакциной AstraZeneca

Борис Джонсон сделает прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получит вакцину от коронавируса компании AstraZeneca в конце этой недели, несмотря на скандал с образованием тромбов после прививки.

Об этом сообщили на брифинге в резиденции премьера 17 марта, пишет BBC.

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"Лучшее, что я могу рассказать о программе вакцинации Oxford/AstraZeneca, это то, что мне наконец сделают прививку. Очень, очень скоро", - заявил он.

Джонсон добавил, что обязательно вакцинируется скандальным препаратом.

Великобритания не будет прекращать вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. От вакцины отказался ряд стран из-за сообщения о создании тромбов у пациентов после прививки.