Неподалеку от Санкт-Петербурга нашли сожженные тела женщины и ребенка

Под Санкт-Петербургом обнаружили сожженные тела женщины и ребенка. Фото: advgazeta

В российской Ленинградской области нашли обугленные тела женщины и ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета по Ленинградской области.

Тела жертв обнаружили случайные прохожие на лесном массиве недалеко от железной дороги Санкт-Петербург - Выборг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6-летний мальчик исчез во время отдыха. Его нашли мертвым

Ребенку на вид два-три года, пол пока неизвестен. На шее был провод.

Полиция на месте инцидента нашла зажигалку, крышку от канистры, часть разорванной женской сумки, две ложки, цепочку и крест. Идет следствие.

В Харьковской области полицейские обнаружили тело 21-летней женщины. Она исчезла 18 июля. Поехала кататься на катамаране на Вяловское водохранилище, нырнула в воду и исчезла.