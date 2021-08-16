Неподалеку от Санкт-Петербурга нашли сожженные тела женщины и ребенка

В российской Ленинградской области нашли обугленные тела женщины и ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета по Ленинградской области.
Тела жертв обнаружили случайные прохожие на лесном массиве недалеко от железной дороги Санкт-Петербург - Выборг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6-летний мальчик исчез во время отдыха. Его нашли мертвым
Ребенку на вид два-три года, пол пока неизвестен. На шее был провод.
Полиция на месте инцидента нашла зажигалку, крышку от канистры, часть разорванной женской сумки, две ложки, цепочку и крест. Идет следствие.
В Харьковской области полицейские обнаружили тело 21-летней женщины. Она исчезла 18 июля. Поехала кататься на катамаране на Вяловское водохранилище, нырнула в воду и исчезла.
Комментарии