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пятница, 07 мая 2021 17:21

Немецкие врачи признали "пассивное самоубийство" этическим

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Немецкие врачи признали &quot;пассивное самоубийство&quot; этическим
Больной раком Клаус Аренс в своей палате в больнице в Дюссельдорфе. 82-летний врач хочет завершить жизнь эвтаназией / Getty Images

Немецкие врачи изменили положение "Кодекса профессиональной этики", позволяя пассивную помощь при эвтаназии неизлечимых пациентов. Это решили большинством голосов на ежегодном конгрессе "Немецкой медицинской ассоциации". Организация существует почти 150 лет с перерывом на период нацизма.

По новым правилам, врачи могут предоставить пассивную помощь в эвтаназии людям, которые этого хотят и находятся на последней стадии неизлечимой болезни. Пассивная помощь означает, что врач может доставить пациенту смертельные лекарства, но тот сам должен себе их ввести. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Год назад Федеральный конституционный суд заявил, что запрет на пассивную эвтаназию неконституционен. Суд по делу длился с 2015 года и стал реакцией на работу специализированного агентства в Гамбурге, которое давало больным смертоносные препараты и инструкции по применению. Вся процедура была прописана, чтобы избежать подозрений в активной помощи третьих лиц.

Активное участие третьих лиц в смерти наказывается лишением свободы до трех лет. Суд обязал Бундестаг внести соответствующие правки в законодательство. Уже подготовлено несколько законопроектов, но ни один еще не принят. Вероятно, этого не произойдет до сентябрьских выборов в ФРГ.

Термин "эвтаназия" не употребляется в Германии из-за ассоциации с нацизмом, вместо него - "добровольный суицид".

"Ассоциация врачей" поддержала решение суда, позволив докторам помогать в "добровольных самоубийствах". Это решение поддерживает 72% общества. Немцы даже за то, чтобы позволить "активное добровольное самоубийство", то есть введение смертельной вещества врачом в определенных ситуациях. Два года назад это поддержали 67% немцев.

Активная эвтаназия разрешена в четырех странах ЕС: Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Испании. Соответствующий закон принял в январе парламент Португалии, но Конституционный суд высказал некоторые возражения. В Швейцарии помощь в смерти не наказуема.

В Германии услугами агентства, предоставляющего пассивную эвтаназию в Гамбурге, в 2010-2015 годах воспользовались около 250 человек. Средняя стоимость услуги - €7 тыс. Тысячи немцев также провели эвтаназию за рубежом.

В прошлом году немецкий суд признал, что важным элементом самоопределения гражданина является признание его права выбирать, когда завершить жизни. Более того, гражданин имеет право помогать третьим лицам прекратить их жизни в определенных ситуациях. Например, неизлечимой болезни, а также для уменьшения страданий. Евангельская и католическая церкви страны категорически против эвтаназии.

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