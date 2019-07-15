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понедельник, 15 июля 2019 05:00

Немецкие города находятся в зоне досягаемости ядерной ракеты РФ

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Немецкие города находятся в зоне досягаемости ядерной ракеты РФ
Генсек НАТО сообщил о новой ядерной ракете России. Фото: Reuters

Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее.

"Это - передвижная ракетная система, ее легко скрыть от систем слежения. Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости", - заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Конкретного места базирования ракеты он не назвал, но призвал Москву вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Столтенберг отметил, что расторжением ракетного договора Россия создала серьезную угрозу европейской безопасности.

РФ должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти это соглашение. "В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - указал генсек Североатлантического альянса.

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Напомним, США приостановили выполнение своих обязательств в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Госсекретарь Майкл Помпео обвинил Россию в существенном нарушении соглашения. В этот же день президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами МИД и Министерства обороны объявил о выходе России из данного ракетного договора. Путин отметил, что действия РФ являются зеркальными по отношению к действиям США.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

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