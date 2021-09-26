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воскресенье, 26 сентября 2021 12:41

Немцы выбирают преемника Ангелы Меркель

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Немцы выбирают преемника Ангелы Меркель
Человек голосует в Берлине / Reuters

Немцы в воскресенье, 26 сентября, выбирают новый парламент, Бундестаг. 16 лет в стране руководила канцлер Ангела Меркель, и сейчас она уходит из политики.

По результатам последних опросов 40% немцев, не знают, за кого голосовать. Об этом пишет "УНИАН".

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Около 60,4 млн немцев имеют право голоса на этих выборах, из них 2,8 млн - впервые. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед открытием участков призвал граждан к голосованию, и отметил, что каждый голос имеет значение. Выборы проходят по смешанной системе.

Шансы получить больше всего мест в Бундестаге у главного соперника партии Меркель - они же партнеры по коалиции, социал-демократы. Их глава Олаф Шольц возглавляет министерство финансов.

"Сейчас люди ищут, кому смогут доверять так же, как Меркель. Им надо, чтобы жизнь была построено по принципу "они все сделают, мне не надо об этом думать". Была такая реклама банка "Живи свою жизнь, мы позаботимся об остальном". Вот, чего хотят. Такие люди, скорее всего, будут голосовать за Олафа Шольца", - убежден историк, автор биографии Меркель Ральф Больман.

Кандидат от "зеленых" Анналена Бербок год назад имела серьезные шансы стать канцлером, но с тех пор по ряду скандалов, связанных в том числе с плагиатом, потеряла доверие.

Наиболее вероятно, что на Германию со следующей недели ждут напряженные переговоры о новой коалиции.

8 сентября Меркель раз выступила в парламенте Рейхстага в качестве канцлера. В речи она просила поддержать ее партию на предстоящих выборах. Депутаты проводили ее бурными аплодисментами.

В Германии начали продавать золотые монеты с портретом Меркель.

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Дата
26
сентября

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