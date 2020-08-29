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суббота, 29 августа 2020 15:40

Немцы протестуют против карантина. На улицы вышли около 20 тыс. человек

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Немцы протестуют против карантина. На улицы вышли около 20 тыс. человек
Почти 20 тыс человек протестуют против введения карантина. Фото: Fabian Matzerath, Bild.

В Берлине на марш против карантинных ограничений вышли около 18 тыс. протестующих.

Демонстранты не носят маски и не соблюдают социальной дистанции. Наплыв митингующих продолжает расти, пишет Die Welt.

Правоохранители отмечают необходимость ношения масок. Прессекретарка местной полиции отметила, что невыполнение этого требования может стать причиной роспуска демонстрации.

Демонстранты на Фридрихштрассе и Унтер ден Линден имели флаги федерального правительства и некоторые из других федеральных земель. На транспаранты протестующих лозунги - "Мы - это люди". Другие баннеры требовали отставки федерального правительства и прекращения защитных условий из-за пандемии коронавируса.

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Городские власти запретили акцию. Однако по решению суда акцию провели.

За последние сутки в Украине зафиксировали 2481 случай Covid-19. 41 больной умер, 1055 - выздоровели. В общем 56 137 пациентов выздоровели от начала пандемии.

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