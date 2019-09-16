Нельзя ослаблять санкции против России - правительство Эстонии

Эстония не будет сотрудничать с Россией. ФОТО: ERR

Эстония не может отказаться от принципов Евросоюза в отношении России ради прагматичного сотрудничества, поскольку бессилие Запада проложит путь к третьему случае интервенции со стороны России.

"Теперь, глядя на логику Запада, есть опасность сделать третью ошибку", - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу журналистам ERR.

Рейнсалу надеется, что Европейский Союз не ослабит свою политику санкций в отношении России. Ведь санкции ввели для того, чтобы обеспечить экономический стимул России соблюдать Минские договоренности о прекращении агрессии против Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эстония отказалась признавать российские паспорта, выданные на Донбассе

"Запад должен заставить Россию заплатить высокую цену после войны против Грузии и Украины, а уступки России проложат путь к третьему происшествию интервенционной политики в любом уголке земного шара", - отметил министр.

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.



