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пятница, 01 марта 2019 19:07

Нелегалы перепутали белорусский город с французским и попались пограничникам

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Нелегалы перепутали белорусский город с французским и попались пограничникам
Тунисцев задержали у города Брест. Фото: gpk.gov.by

28 февраля белорусские пограничники вблизи границы с Польшей задержали двух граждан Туниса.

Нелегалы ​​перепутали французский город Брест с белорусским, сообщает сайт государственного пограничного комитета Беларуси.

Во время задержания мужчины были без документов. Они назвались гражданами Сирии. Других сведений задержанные не предоставили, ссылаясь на языковой барьер.

"По оперативной информации иностранцы, вероятно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не белорусского, а расположенного во Франции", - сообщили пограничники.

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В отношении задержанных начато административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут в изоляторе временного содержания. Проводится дальнейшее расследование.

В Мукачево на Закарпатье нелегалы ​​из Индии пытались незаконно пересечь границу с партией контрабандных сигарет. Когда их заметили пограничники, выбросили товар и пытались убежать, сообщили в Госпогранслужбе.

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01
марта

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