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среда, 12 мая 2021 13:45

Некоторые штаты США ввели чрезвычайное положение: какая причина

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Некоторые штаты США ввели чрезвычайное положение: какая причина
Из-за хакерской атаки нефтепровода цена на топливо выросла. Фото: securitylab

В США прослеживается дефицит топлива на фоне прекращения работы крупнейшего в стране нефтепровода Colonial Pipeline, потерпевшего кибератаки 7 мая.

Дефицит коснулся почти всех южных штатов и пошел на север, пишет Bloomberg.

В штатах Нью-Джерси и Пенсильвании начинают ограничивать поставки топлива. Из-за дефицита на юге США выросли цены на топливо.

Штат Вирджиния пострадал больше всех - там топливо закончилось на 7,6% заправочных станциях штата. Подобные ситуации в Северной Каролине, Южной Каролине, Теннесси, Джорджии и других штатах.

На заправках люди выстраиваются в очереди. Иногда приходится ждать по 5 часов, чтобы заправить автомобиль.

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Компании TravelCenters of America приходится ввозить топливо из других регионов, чтобы свести к минимуму перебои в поставках, но это крайне сложно. Ежедневный объем поставок Colonial – 2,5 млн баррелей.

Национальный спрос на топливо увеличился на 20%. Средняя розничная цена на бензин по стране выросла до $2,9 за галлон, что является самым высоким показателем с 2014 года и на 2,5% выше уровня недельной давности.

Некоторые штаты на юге США ввели чрезвычайное положение.

В 17 штатах Америки и в Вашингтоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабной хакерской атаке на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline. Федеральное бюро расследований обнаружило, что российские хакеры DarkSide совершили кибератаку на сеть Colonial Pipeline. Президент США Джо Байден также прокомментировал остановку работы крупнейшего нефтепровода страны и обвинил в этом Россию. Однако РФ открещивается от любых обвинений и настаивает на своей невиновности.

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Дата
12
мая

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