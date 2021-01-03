Неизвестные взорвали БТР с военными: есть погибшие

В Мали двое французских солдат погибли и один получил ранения, когда в их бронетранспортер попал самодельное взрывное устройство.
Военные выполняли миссию по разведке и сбора разведданных в восточном районе Менака. Об этом сообщает Reuters.
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У президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что пока жизни раненого солдата ничего не угрожает.
В Карачаево-Черкесской республике РФ у регионального управления ФСБ подорвал себя смертник. Мужчина подошел к группе силовиков у входа в здание и подорвал себя с криками "Аллаху Акбар".
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