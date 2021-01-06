Неизвестные угрожают направить на Конгресс США самолет на фоне утверждения победы Байдена на президентских выборах

Конгрессу США угрожают уничтожением. Фото: dw.com

В среду, 6 января, авиадиспетчеры Нью-Йорка получили анонимное сообщение, что на здание Конгресса США планируют направить самолет.

Об этом сообщило издание CBS News.

Неизвестные заявили, что это будет местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

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Лица неизвестных устанавливаются. Такое заявление рассматривают, как нарушение правил авиационный частот.

Также анонимное сообщение связывают с тем, что в среду, 6 января, Конгресс должен окончательно утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

ФБР заявили, что серьезно относятся "ко всем угрозам насилия по отношению к общественной безопасности".

Иран не простит Соединенным Штатам Америки смерти старшего командующего Ирана Касема Сулеймани и нанесет ответный удар.