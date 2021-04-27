Неизвестные подожгли поместье основателя PornHub

В Монреале, Канада, сгорел недостроенный дом основателя порносайта PornHub Фераса Антуна.
Полиция сообщила о поджоге, пишет CBC.
Инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля. Имение сгорело дотла.
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Полицейские сообщили, что в дом пробрались двое неизвестных и устроили пожар.
До поджога Антун выставил недостроенный особняк на продажу. Он хотел получить за здание $19,8 млн.
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