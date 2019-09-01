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воскресенье, 01 сентября 2019 02:08

Неизвестные обстреляли магазин: 2 погибших, десятки пострадавших

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Неизвестные обстреляли магазин: 2 погибших, десятки пострадавших
В Техасе обстреляли магазин. ТСН

В американском штате Техас, в городе Одесса двое стрелков открыли огонь по магазину бытовой техники. После чего устроили беспорядочную стрельбу.

Два человека погибли, не менее 22 - получили пулевые ранения, пишет Independent.

Один из нападавших ехал в Тойоте золотого и белого цвета. Второй в почтовом фургоне.

Впоследствии одного из них ликвидировала полиция. Его застрелили в развлекательном центре в Одессе.

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17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил стрельбу и взорвал бомбу, после чего застрелился в библиотеке. Погиб 21 человек, 50 получили ранения.

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