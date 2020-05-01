Неизвестная болезнь атакует Европу

В Европе неизвестная болезнь поражает детей. Фото: REUTERS

В Европе, в частности в Германии, обнаружено чрезвычайно тяжелой болезни, которая поражает детей.

В отдельных случаях у больных детей обнаруживают коронавирус. Об этом сообщает информагентство dpa.

Отмечается, что симптомы заболевания напоминают симптомы синдрома Кавасаки: воспаление сосудов, лихорадка, а также сыпь.

Профессор Райнхард Бернер из университетской клиники Дрездена отметил, что в Германии обнаружено по меньшей мере два случая. По его словам, пока неясно, связано новое заболевание с коронавируса.

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С начала вспышки коронавируса в клинике Женевы три ребенка проходили лечение с таким тяжелым воспалением. Сейчас один ребенок уже выздоровел и выписан, еще один находится в стационаре, а еще один - в отделении интенсивной терапии.

Подобные случаи болезни у детей было выявлено также в Италии и Испании. У многих больных детей было выявлено коронавирус Sars-CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения также обратила внимание на эти случаи.

"Мы знаем, что дети обычно легче переносят COVID-19, но в некоторых течение болезни достаточно тяжелое, и некоторые умирает", - отметила представительница организации Мария ван Керкхове. "Это показывает, что вирус поражает не только легкие, но и другие ткани", - сообщил координатор ВОЗ Майкл Райан.

"Большинство зараженных вирусом детей имеют мягкие симптомы и полностью выздоравливают", - добавил Райан.

В то же время, президент немецкой Профсоюза педиатров Томас Фишбах заявил о нехватке доказательств о связи между COVID-19 и синдромом Кавасаки.

До сих пор неизвестно, что вызывает эту редкую болезнь, поражающую преимущественно маленьких детей.

В России за сутки выявлено 7933 новых случая заражения Коронавирусная инфекцией, сообщает Русская служба Радио Свобода со ссылкой на данные оперативного штаба.

Это - новый высокий суточный показатель заболеваемости в стране.