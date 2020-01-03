Нефть резко выросла в цене

Цены на "черное золото" резко подскочили. Фото: tsn.ua

Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касэма Сулеймани.

Он погиб в результате удара США по выезжающей из аэропорта Багдада автоколонне, сообщает Кorrespondent.net.



Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% – до $ 68,09 за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,75%, до $ 62,86.

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Касима Сулеймани убили 3 января. Сулеймани командовал спецподразделением Эль-Кудс, отвечающим за организацию военных операций Ирана за рубежом.