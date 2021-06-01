Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео

Степан Латипов перерезал себе горло. Фото: скриншот с видео

Жителя Минска Степана Латипова обвиняют в "массовых беспорядках". На заседании районного суда он попытался перерезать себе горло.

Об этом сообщил Telegram канал "Наша Нива".

Местные СМИ сообщили, что у мужчины с собой была папка, из которой он вытащил, вероятно, ручку. Латипов находился в клетке для подсудимых. Он залез на скамейку, вонзил себе предмет в горло и начал резать. Затем мужчина упал, начал резать руки. Вскоре подсудимый потерял сознание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минске 17-летний подросток, на которого завели дело о массовых митингах, покончил с собой

К Латипову охранники смогли попасть не сразу. У них не было ключей. Когда дверь открыли, то мужчина уже был без сознания.

Его отвезли в больницу. Будут вводить в искусственную кому.

Перед инцидентом, Латипов сказал в суде, что силовики угрожали организовать для него "пресс-хату" (специальная камера в тюрьме, где творят беспредел), а потом то же самое будет с соседями и родственниками", если он не даст признательные показания.

1 июня в Минске силовики задержали журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто за то, что в его автомобиле нашли бело-красный футбольный шарф.