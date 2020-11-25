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среда, 25 ноября 2020 08:55

Не второй: Forbes поспорил с Bloomberg о месте Илона Маска в рейтинге самых богатых людей мира

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Не второй: Forbes поспорил с Bloomberg о месте Илона Маска в рейтинге самых богатых людей мира
Илон Маск занял третье место в рейтинге Forbes. Фото: facebook.com/elonmuskua

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на третье, а не на второе место в рейтинге самых богатых людей мира.

И обогнал в рейтинге основателя Microsoft Билла Гейтса, по данным Forbes.

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На первом месте находится глава Amazon Джефф Безос ($ 182 млрд), а на втором генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mo"t Hennessy) Бернар Арно ($140,6 млрд).

Билл Гейтс опустился на четвертое место. Его состояние оценивается в $ 119,4 млрд.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило, что Илон Маск занял второе место среди самых богатых людей мира, сместив с этой позиции главу Билла Гейтса.

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