Не только мост Кличко: на 103 этаже небоскреба под посетителями треснул балкон

В Чикаго балкон на 103 этаже небоскреба Willis Tower треснул под ногами посетителей.
На нем в то время стояли женщина с двумя детьми, пишет CNN.
По словам очевидцев, сначала они услышали громкий треск. Тогда стеклом поползли трещины.
"Треснуло не самое стекло, а защитное покрытие от царапин. Смотровая площадка на время ремонта временно закрыта. Никто из посетителей не пострадал ", - пояснили в администрации небоскреба.
На 103-м этаже небоскреба расположены четыре стеклянных балкона. Туда могут входить пять человек, сама конструкция выдерживает нагрузку до 5 тонн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Одно из самых высоких зданий США - Sears Tower в Чикаго (110 этажей, высота 443,2 м) - предлагает туристам пощекотать себе нервы. С балкона открывается вид на город и озеро Мичиган.
Балконы установлены на высоте 103-го этажа небоскреба. Изготовлены из сверхпрочного трехслойного стекла. При этом толщина каждого слоя стекла составляет всего около 1,3 сантиметра, а толщина самих стеклянных стенок - около 4 сантиметров.
На новом пешеходном мосту в Киеве защитную стеклянную пленку заменят дополнительным слоем суперброньованого стекла.
Так решили после того, как на второй день после открытия моста на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще 1 фрагмент.
Комментарии