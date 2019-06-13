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четверг, 13 июня 2019 12:57

Не только мост Кличко: на 103 этаже небоскреба под посетителями треснул балкон

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Не только мост Кличко: на 103 этаже небоскреба под посетителями треснул балкон
presstomsk Чикаго: под ногами женщины с детьми треснул стеклянный балкон на 103 этаже небоскреба

В Чикаго балкон на 103 этаже небоскреба Willis Tower треснул под ногами посетителей.

На нем в то время стояли женщина с двумя детьми, пишет CNN.

По словам очевидцев, сначала они услышали громкий треск. Тогда стеклом поползли трещины.

"Треснуло не самое стекло, а защитное покрытие от царапин. Смотровая площадка на время ремонта временно закрыта. Никто из посетителей не пострадал ", - пояснили в администрации небоскреба.

На 103-м этаже небоскреба расположены четыре стеклянных балкона. Туда могут входить пять человек, сама конструкция выдерживает нагрузку до 5 тонн.

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Одно из самых высоких зданий США - Sears Tower в Чикаго (110 этажей, высота 443,2 м) - предлагает туристам пощекотать себе нервы. С балкона открывается вид на город и озеро Мичиган.

Балконы установлены на высоте 103-го этажа небоскреба. Изготовлены из сверхпрочного трехслойного стекла. При этом толщина каждого слоя стекла составляет всего около 1,3 сантиметра, а толщина самих стеклянных стенок - около 4 сантиметров.

На новом пешеходном мосту в Киеве защитную стеклянную пленку заменят дополнительным слоем суперброньованого стекла.

Так решили после того, как на второй день после открытия моста на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще 1 фрагмент.

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