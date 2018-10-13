Не стало архитектора, который проектировал аэропорты по всему миру

Автор: kommersant Умер всемирно известный архитектор Поль Андре

В возрасте 80 лет скончался французский архитектор Поль Андре.

Сообщениях о смерти 12 октября разместили на сайте Академии изящных искусств Франции.

Поль Андре спроектировал несколько десятков аэропортов по всему миру. В том числе Шарль-де-Голль (Франция), Орлы (Франция), Сукарно Хатта (Индонезия) Пудун (Китай), Нино Акино (Филиппины), международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и Каира.

Он руководил работами по завершению строительства Большой арки Дефанс в Париже и спроектировал Национальный центр исполнительских искусств в Пекине.

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В Париже простились с легендарным певцом армянского происхождения, шансонье Шарлем Азнавуром. Артисту было 94 года. Прощальная церемония проходила в Доме инвалидов в центре Парижа. Официальную траурную церемонию посетили многие известные личности - президент Франции Эммануэль Макрона, президент Армении Армен Саркисян и армянский премьер-министр Никол Пашинян.