Не оценили: женщина сдала жениха, который грабил ради свадьбы

Грабитель хотел устроить невесте роскошную свадьбу. Фото: dailymail

Хит Эдвард Бампус из Техаса ограбил банк, чтобы устроить невесте роскошную свадьбу и приобрести ценные кольца.

Преступление совершил за сутки до церемонии. Он уехал 40 км от своего дома, в город Гровтон, где оружием заставил кассира местного банка отдать наличные, пишет dailymail.

По дороге домой Бампус выбросил пистолет и одежду, в которой был. Однако лицо мужчины попало на камеры наблюдения. Местные власти разместила эти снимки на своей страничке в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Полтавщине дерзко ограбили банк - видео с камеры наблюдения

Мужчину узнала его невеста и заставила сдаться властям. Бампус отдал почти всю украденную сумму, но против него выдвинули обвинения в ограблении с отягчающими обстоятельствами.

На Елисейских Полях в Париже 4 злоумышленников ограбили банк Milleis. Он расположен в нескольких сотнях метров от президентского дворца. Продержав заложников несколько часов, злоумышленники вытряхнули 30 банковских ячеек и скрылись.