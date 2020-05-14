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четверг, 14 мая 2020 11:13

Не коронавирусом единым: в России увеличилась смертность от алкоголизма

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Не коронавирусом единым: в России увеличилась смертность от алкоголизма
В России увеличилась смертность от алкоголизма. Изображение: maavar-clinic.co

В России выросло количество смертей от злоупотребления алкоголем. Это зафиксировали за период эпидемии, когда большая часть граждан находилась в самоизоляции.

"К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала расти", - сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Госдумы, передает ТАСС.

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Это считает неприемлемым, так как "путь к сокращению смертности, заболеваемости - именно путь сокращения потребления алкоголя", а спиртное ослабляет иммунитет.

Некоторые депутаты Госдумы РФ на пленарные заседания ходят со значками в виде белого креста на черном фоне. Ими отгоняют коронавирус.

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