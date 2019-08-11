Не исполняют международные обязанности: ЕС треубет от КНДР прекратить запуск баллистических ракет

ЕС требует от КНДР восстановления переговоров с США. Фото: https://tvzvezda.ru

Пресс-секретарь службы по внешним связям и политик безопасности европейского сообщества Майя Косьянчич настаивает на необходимости прекращения Северной Кореей запусков ракет и возобновления переговоров с США.

Европейский Союз считает, что последним запуском двух баллистических ракет малой дальности 10 августа, Пхеньян продолжает подрывать международную работу по установлению прочного мира на Корейском полуострове.

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По словам пресс-секретаря, Евросоюз ожидает, что КНДР будет воздерживаться от агрессивных действий и выполнять международные обязательства.

"Надеемся, что КНДР быстро возобновит переговоры на рабочем уровне с Соединенными Штатами, как это было согласовано на встрече в демилитаризованной зоне (ДМЗ) 30 июня, и создаст благоприятные условия для конструктивных и устойчивых переговоров", - подчеркивают в Евросоюзе.

На встрече 30 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры, которые зашли в тупик. Но несмотря на это Пхеньян за последние 2 недели уже несколько раз проводил испытания своих ракет.

Недавно Госдума России приняла закон о прекращении действия Договора с США о ликвидации ракет средней и малой дальности. В документе отмечается, что президент Владимир Путин имеет право принять решение о возобновлении действия Договора.